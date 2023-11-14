بالصور.. مؤتمر جماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس بطنطا

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، والذي يشارك فيه عدد كبير من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفه، وذلك "بشركة غزل طنطا" إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج فى الشركات والمصانع بمختلف المحافظات.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته خلال المرحله الحرجه الحاليه والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسيه جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج علي العهد مخلصيين داعميين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لحكمته في إدارة ملف الازمه الحاليه بالمنطقة، موجها التحيه للشعب الفلسطيني لصموده في الدفاع عن مقدرات وطنه وأرضه.

وأكد الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن العامليين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت للبلاد ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهوما يعلمه العمال جيدا.

وجدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج قد نظمت مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضره الالف من عمال الغزل والنسيج بقلعة الصناعه بغزل المحله، وتمثل النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

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