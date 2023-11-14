نقل 4 مصابين في حادث لمستشفى بلبيس المركزي بالشرقية

استقبل مستشفي بلبيس المركزي صباح اليوم 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي وجاري عمل الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها كانت محملة بعمال فوق النفق في الطريق الإقليمي في اتجاه مركز بلبيس وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم.