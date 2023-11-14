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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
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اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم /الثلاثاء/ باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 
وقال مُصلون في المسجد، إن المستوطنين اقتحموه من جهة باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مُصلى الرحمة، وسط تشديد من قبل شرطة الاحتلال لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد، وإيقاف الطلاب عند أبواب المسجد وتفتيشهم وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم داخله. 
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. 
 

المسجد الأقصى الم ستوطنين الإسرائيليين