بالفيديو.. الغرف التجارية: مبادرة خفض أسعار السلع تغطي كافة المحافظات والسكر بـ27 جنيها

أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأمن الغذائي في مصر مستقر بنسبة 100%، ولدينا كم من البضائع موجود يكفينا لفترة زمنية ممتدة تكفي من 6 أو 8 أشهر.

وقال "الدجوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيض الأسعار مع التأكيد على توافر السلع، موضحًا أن أبرز الأصناف التي تم تخفيضها هي السكر وسعره 27 جنيه والأرز بـ 22 جنيه والزيت حجمين أحدهما بـ34 جنيه والآخر بـ 40 جنيه.

وتابع، أن كل فروع الشركة القابضة ممثلة في الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل مشاركين في المبادرة، ويغطون كل المحافظات، بالإضافة إلى الهيبرات والمحلات الكبرى وبعض المحال الأخرى التي تشارك في المبادرة، موضحًا أن البورصة المصرية هي من أصدرت سلعة السكر بـ27 جنيها وشركات التعبئة تأخذ حصة من البورصة ويعامل معاملة سكر التموين.

وأردف، أن مباحث التموين ومديرياتها تتابع الكميات التي خرجت من السكر وأماكن توزيعها.