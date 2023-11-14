بالفيديو.. خبير: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية عملية طوفان الأقصى

قال الدكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، إن الغطرسة والغرور والعجرفة الإسرائيلية كانت مستمرة منذ حرب 1967 حتى حرب أكتوبر عام 1973، حتى إن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق قال إن الجيش المصري لن تقوم له قائمة إلا بعد 50 عاما ورفض أي اتصال مع القادة العرب، وقال إن الوضع الإسرائيلي جيد ولا يوجد سبب للاتصال بالعرب.

وأضاف "ياسر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "بعد حرب أكتوبر، انقلبت الآية تماما وقال ديان إن الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها، أما نتنياهو فإنه يعيش نفس العجرفة، فهو لا يريد الاعتراف بالهزيمة التي تعرض لها جيش الاحتلال".

وتابع: "80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية طوفان الأقصى، إذ إن رئيس شاباك ورئيس المخابرات العسكرية ووزير الدفاع أعلنوا تحملهم المسؤولية بينما رفض أن يعلن نتنياهو تحملها لمجموعة أسباب، لأن اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ستكون نهايته السياسية حيث سيتم فتح كل الوثائق لكشف مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر بالإضافة إلى ملفات الفساد الأخرى".