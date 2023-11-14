المستشار النمساوي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال الهجرة

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال الهجرة، ومناقشة مكثفة حول تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في السوق العالمية، معتبرا أن هذا أمر مهم بالنسبة لبلاده.

وأشار نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إلى أنه أجرى في (برلين) الليلة الماضية محادثات مهمة؛ لمناقشة التوجه الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في الأعوام المقبلة، في إطار مجموعة صغيرة تضم رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، مضيفا أنه أجرى مباحثات مثمرة من كل من تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي ومع المستشار الألماني أولاف شولتز، حول سبل تطوير وتعزيز العمل الأوروبي المشترك.

يشار إلى أن النمسا تكثف مراقبة الحدود مع دول الجوار خاصة سلوفاكيا والمجر والتشيك وسلوفينيا؛ بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لأنشطة تجار البشر والمهربين.