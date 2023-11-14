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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميسي يعيد وهج مارادونا قبل مواجهة أوروجواي والبرازيل

ميسي
ميسي
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كشف إعلان لشركة ملابس الرياضية، عن جلسة تصوير خاصة للنجم ليونيل ميسي، بقميص منتخب الأرجنتين، يحمل ذكريات كأس العالم 1994، استعدادا لمواجهتى أوروجواي والبرازيل، فى الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر ميسي بقميص رقم 10 الذي ارتداه الأسطورة دييجو مارادونا في كأس العالم 1994، في آخر ظهور قبل اعتزاله، وهو المونديال الذي استضافته الولايات المتحدة.

ويحتل منتخب الأرجنتين  صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، بعد فوزه في الأربع مباريات التي خاضها، ويستعد ميسي لقيادة فريقه في المواجهتين القادمتين لتحقيق المزيد من النقاط.


 

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026