مدير أمن الجيزة يفاجىء خدمات ميدان الرماية ويتفقد قسم شرطة الهرم

تفقد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة مساء اليوم الخدمات الأمنية بمنطقة الرماية وخدمات تأمين الأهرامات ووحدة تأمين شرطة السياحة بمنطقة الأهرامات والتقي مدير الأمن بالخدمات وتناول أطراف الحديث معهم واستمع للمعوقات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم.

وانتقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الي قسم شرطة الهرم لتفقد سير الأوضاع داخل القسم والتقي النوتبجية واطلع علي دفاتر المحاضر وكشف توزيع الخدمات والتقي مأمور القسم ورئيس المباحث وحث علي التعامل بحسم مع كافة البلاغات ومواجهة الخارجين على القانون.

كما استمع مدير أمن الجيزة لعدد من للمواطنين داخل القسم أثناء تحرير المحاضر الشرطية ووجه بحسن التعامل مع الجمهور وإنجاز البلاغات والقضايا بالقسم.