مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد على عدم استخدام أراضي العراق كمنطلق للاعتداء على الجيران

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ضرورة عدم استخدام أراضي العراق كمنطلق للاعتداء على الجيران، لافتا إلى أن هدف العراق هو منع أي مسلح معارض من التواجد على أراضيه وأن العراق جاد في تنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، القائد العام للشرطة الإيرانية، اللواء أحمد رضا رادان، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث التعاون الأمني وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "ما تحقق من أمن في العراق هو بسبب تضحيات العراقيين ودحرهم للإرهاب"، مشيرا إلى أن "حكومة السوداني حريصة على إدامة العلاقات مع الجانب الإيراني وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين".

وتابع البيان أن رادان أكد أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والطاقات مع العراق، مشيرا إلى أهمية دور العراق في المنطقة.