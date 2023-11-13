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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم دلفي والزمالك يتخطى أكتوبر بالجولة الرابعة في دوري سيدات الطائرة

بطولة دوري سيدات
بطولة دوري سيدات كرة الطائرة
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انتهت منذ قليل منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بمشاركة 16 فريق مقسمين على مجموعتين.

وأقيمت اليوم 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:
ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

الطائرة بطولة دوري سيدات كرة الطائرة