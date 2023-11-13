الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف لـ «البوابة نيوز» تفاصيل استهداف قافلة إخلاء مستشفى القدس

كشف الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني؛ تفاصيل إخلاء مستشفى القدس واستهداف قافلة الصليب الأحمر لإخلاء المُصابين والكوادر الطبية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد «حنجل» في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» إخلاء مستشفى القدس بسبب توقفها عن الخدمة؛ جراء نفاد الوقود ونقص المستلزمات الطبية واستهداف المستشفى من قبل الاحتلال؛ مُشيرًا إلى أنه لا يزال يمكث داخل مستشى القدس 300 شخصًا وهم من «المرضى والأطقم الطبية والمرافقين للمرضى».

وأضاف أن اليوم الإثنين؛ تم التنسيق مع الصليب الأحمر للتوجه لإخلاء المستشفى إلى عيادات ومستشفيات جنوب غزة ومستشفيات الهلال؛ ولكن للأسف تم استهداف القافلة الخاصة بالصليب الأحمر؛ وتوقفت في المحافظات الوسطى ولم يتم التنسيق لها مرة أخرى بسبب الخطر.

وأكد أن قافلة الصليب الأحمر الموكلة بإخلاء مستشفى القدر؛ عادت مرة أخرى إلى أدراجها ولم يستطع إخلاء باقي النازحين الموجودين في مستشفيات القدس.

وأوضح أن لـ الهلال الأحمر الفلسطيني 2 مستشفى وعيادات مُختلفة؛ فالمستشفى الأول هي مستشفى القدس وتم إخلاؤها بسبب خروجها من الخدمة؛ أما المستشفى الآخر هو مستشفى الأمل في خان يونس ويضم 1000 نازح و90 مريض و25 مريضًا في العناية المركزة؛ بالإضافة إلى 8 آلاف نازح في مقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس.

وأدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ في بيانٍ رسمي؛ ادعاءات جيش الاحتلال الكاذبة بقيام مسلحين بإطلاق قذائف من داخل مستشفى القدس؛ مؤكدًا أن تصريحات الاحتلال تحريضًا واضحًا لمواصلة استهداف المستشفى وحصارها. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني على أنه لا يوجد أي مسلح داخل المستشفى ولم يتم إطلاق أي رصاصة من داخل المستشفى وأن كل من في المستشفى هم من المرضى وعائلاتهم والطواقم الطبية.

ومساء اليوم الثامن والثلاثين للعدوان الإسرائلي على غزة، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال 1،153 مجزرة؛ فيما بلغ عدد المفقودين 3،500 منهم 1740 طفل لازالوا تحت الأنقاض؛ وارتفع عدد الشهداء لـ 11،240 شهيدًا بينهم 4،630 أطفال و3،130 امرأة؛ فيما بلغ عدد الإصابات29،000 إصابة وأكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن شهداء الكوادر الطبية ارتفع لـ 198 من بين طبيب وممرض ومسعف و21 شهيد من رجال الدفاع المدني و51 صحفيًا؛ مؤكدًا خروج 25 مستشفى في غزة عن الخدمة بالكامل، إلى جانب خروج 52 مركزًا صحيًا عن الخدمة وتدمير 55 سيارة إسعاف.