النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب الفلسطينية

حثت النرويج، مساء اليوم الإثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تتسلمها السلطة الفلسطينية.

وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية في كلمه له خلال جلسة الحكومة، على الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من الضرائب، وأكد أن هناك جهدا دوليا مكثفا وضغوطا على دولة الاحتلال لتفرج عن هذه الأموال.

وأضاف اشتية: "ندرك حاجة الناس إلى رواتبهم، ولكن لا أحد فينا يقبل بوقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة، هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا، إن الضغوط الدولية مركزة، وآمل أن تأتي بالنتائج المرجوة".