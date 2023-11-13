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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البعثة الرياضية لوزارة الداخلية تفوز بالمركزين الأول والثانى ببطولة الشرطة العربية للبادل بقطر

البعثة الرياضية لوزارة
البعثة الرياضية لوزارة الداخلية المصرية تفوز بالمركزين الأول
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شاركت وزارة الداخلية المصرية  فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الإتحاد الرياضى القطرى للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد الرياضى العربى للشرطة وتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطرى - قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من  ٧-١١ نوفمبر الجارى.  
  
وعُقدت فاعليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية و 26 فريقًا يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).. وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربيًا. 
 

  
وقد أسفرت فاعليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى.
 وقد قام وفد من وزارة الداخلية بإستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة  وزير الداخلية وتمنيات سيادته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دومًا فى شتى المحافل الرياضية.. ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.

الاتحاد الرياضي بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل وزارة الداخلية