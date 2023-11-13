الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 11240 شهيدًا بينهم 4630 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي إلى 11240 شهيدا بينهم 4630 طفلا، و3100 امرأة، و678 مسنا.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة الجرحى منذ السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة إلى أكثر 28300 جريح.

وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 180 شهيدا والجرحى إلى 2700، حتى عصر اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، الذي يغطي الفترة من السابع من أكتوبر وحتى مساء أمس الأحد، نظرا لصعوبة جمع المعلومات مع فقدان الاتصال، إلى أن 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وقالت إن 6 أطفال و9 مرضى في مستشفى الشفاء استشهدوا بسبب نفاد الوقود وخروج أقسام المستشفى عن الخدمة نتيجة استهدافه المباشر ومحاصرته.

وسجلت الصحة استشهاد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما أصبح عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة، و53 من أصل 72 عيادة صحية أولية، وذلك بسبب نفاد الوقود أو القصف.