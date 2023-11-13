رئيس جامعة المنوفية يبحث وضع آليه لاستقبال وعلاج حالات جراحات وأورام الوجه والفكين

عقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا موسعا لبحث سبل زيادة وتفعيل الخدمات التي تقدمها كلية طب الأسنان في النهوض بالعملية التعليمية و الرعاية الصحية وخدمة المجتمع ، وتحقيق الإستفادة القصوي من إمكانات الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح حجازي عميد كليه طب الأسنان والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ووفاء سعيد امين عام الجامعة المساعد وصفاء الدهشان مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإجتماع ناقش وضع لائحة مالية وإدارية للعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بالاضافة إلي وضع لائحه العلاج بأجر بالكلية ، وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين .

وأضاف القاصد أنه تم خلال الإجتماع مناقشة وضع آليه لإستقبال وعلاج حالات اورام و جراحات الوجه والفكين، والعيوب الخلقيه في الوجه والفكين بالتعاون مع كليه طب الاسنان وكليه الطب وأعضاء هيئة التدريس باقسام جراحة التجميل والأورام وجراحة الأطفال وعلاج الأورام النووي والاشعاعي .

وأوضح القاصد أن إنشاء العيادات الخارجية يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة في تدريب طلاب وأطباء امتياز طب الأسنان ، مشيرا إلي ان العيادات ستوفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية كما توفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل قلع الأسنان وزراعة الأسنان .