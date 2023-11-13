لجنة المسابقات تحدد موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مواجهة الزمالك بالدوري يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لاستضافة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.