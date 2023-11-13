الإمارات تطلق أحدث برامج اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي

أطلقت إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42" التكنولوجية الرائدة في الإمارات، برنامج Jais 30B وهو أحدث برامج اللغة العربية وأكثرها كفاءة والذي يمكنه تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.



ويأتي البرنامج كجزء من استراتيجية شركة Core42 لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي توليدية لغوية وثقافية غنية لأكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

وتم تدريب نموذج Jais 30B الجديد على مجموعة بيانات تتكون من 126 مليار رمز عربي، و251 مليار رمز باللغة الإنجليزية.

ويقدم النموذج إجابات أطول وأكثر تفصيلًا بنسبة 160 بالمئة باللغة العربية وزيادة بنسبة 233 بالمئة باللغة الإنجليزية قياسا بالنماذج السابقة.

وقال أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في Core42: "يمثل إطلاق Jais 30B قفزة عملاقة إلى الأمام للعالم الناطق باللغة العربية في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وتم تسمية "جيس" (Jais) على اسم أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي جبل جيس، الذي يقع في شمال إمارة رأس الخيمة