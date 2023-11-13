تأييد الحكم على مرتضى منصور في قضيته سب وقذف هاني العتال

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم ضد المستشار مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف هاني العتال و التي سبق الحكم فيها بتغريم مرتضى منصور 100الف جنيه لصالح هاني العتال.



من ناحيه اخري كان هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، اقام دعوتين قضائتيين برقم ٤١٤ و ٤١٥ ضد مرتضي منصور يتهمه بسبه وقذفه، وألزمت المحكمة مرتضي منصور بدفع مبلغ ٢٠٠ الف جنيه كتعويض.

يذكر أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.

وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.