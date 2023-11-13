الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنات إنسانية فورية وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 03:43 م

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش اليوم /الإثنين/ إلى هدنات إنسانية فورية في غزة، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المُحافظة على عمل المستشفيات.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إلى ليناركيتش قوله - خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل - "هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها"، مضيفا "يتعيّن إدخال الوقود، كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك".

وطالب التكتل"بهدنات إنسانية فورية"للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال ليناركيتش، "يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى، ويجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق، ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها، ويجب أن تكون محددة بوضوح".

وأعلنت مصادر طبية في غزة اليوم، عن استشهاد 17 مريضًا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

ولا يزال مُجمع "الشفاء" مُحاصرًا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علمًا بأن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعًا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

