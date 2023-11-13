عضو "مستثمري جنوب سيناء": المحافظات المشمسة عليها إقبال سياحي جيد

يعد القطاع السياحي من القطاعات الأكثر حساسية تجاه الأحداث المختلفة، لا سيما الأحداث الكبرى داخل أو خارج البلد، والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التدفقات السياحية.

وفي مصر القريبة من بؤرة الأحداث المشتعلة في غزة، صرح أحمد عيسى، وزير السياحة، بإن مصر تقدم حاليًا حوافز لدعم قطاع السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء، مع احتواء تداعيات الصراع في قطاع غزة حتى الآن، وانحسار تأثيرها فقط على أقل من عشرة بالمئة من الحجوزات في البلاد.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "بالنسبة للمحافظات المشمسة مازال عليها اقبال بشكل جيد رغم الأزمة الفلسطينية التي لها تداعيات على الشرق الأوسط إقليميًا ودوليًا، لكن مازالت الغردقة ومرسى علم ومنطقة البحر الأحمر تعمل بطريقة جيدة يمكن فى تأثر لكن ليس كبيرًا ، ونسبة التأثر الكبير فى شرم الشيخ وطابا ونوبيع، بينما الأقصر وأسوان ليس بهما تأثر كبير، متمنيًا السلامة وأن تهدأ الأمور بمشيئة الله تعالى.

كان دليل السفر Lonely Planet ، قد كشف احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسه، عن أفضل 50 وجهة لعام 2024، حيث أشارت صحيفة the sun، فى تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى 8 دول، تعد هى أفضل اختيار في عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر.