اليوم ..افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين بمشاركة ٧٠ عارضا

تجهيزات كببرة يشهدها نادي الزراعيين بمحافظة الجيزة لاستقبال مهرجان الجيزة للتمور والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويستمر علي مدار يومين .

ويفتتح اليوم فعاليات المهرجان اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدداً من السادة المحافظين والسفراء .

وأكد محافظ الجيزة ان المهرجان يشارك فيه ٧٠ عارض من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وانتاج التمور من عدداً من المحافظات علي مستوي الجمهورية ويأتى بالتعاون مع مجلس الاعمال اليمني فى مصر .

واشار الى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة الي تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية .

يتضمن المهرجان برنامج علمي للمشاركين من العارضين يحاضر فيه اساتذة من الجامعات المصرية

ويتضمن موضوعات عن ( اصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - ادارة افات نخيل البلح الحشرية - ادارة افات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر علي جودة وتداول التمور - انتاج معجون التمر بطريقة امنه - الاسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور اثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات انتاج التمور والقدرة التنافسية ).