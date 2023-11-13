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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يشيد بإجادة الصفوف الأولى للقراءة والكتابة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة السادات الابتدائية  التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية.

 كان فى إستقباله ناصر الجندى مدير عام الإدارة وجمعة صدقى مدير المدرسة.

 تابع موسى سير العملية التعليمية بالفصول  المختلفة وقام بفتح باب الحوار والمناقشة مع أبنائه الطلاب فيما توصلوا إليه فى المناهج الدراسية وان كان لديهم أى مشكلات .

وأشاد موسى بإجادة الصفوف الأولى للقراءة والكتابة وتقدم بالشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية مؤكداً أن أبنائنا الطلبة أمانة فى أيديهم .

كما أوصى " موسى " أبنائه الطلبه بضرورة متابعة البرامج التعليمية على القنوات التعليمية المتخصصة لمزيد من النجاح والتفوق وأنهم حجر الأساس فى نهضة الوطن وتقدمه،و تابع تفعيل الغياب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأشار " موسى " بعمل خطط الإخلاء  المدرسية وتدريب الطلاب عليها وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

وأخيراً تقدم بالشكر لمدير عام الإدارةومدير المدرسة وجميع القائمين على العملية التعليمية ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

 

البرامج التعليمية التربية والتعليم الصفوف الأولى مدير تعليم القاهرة