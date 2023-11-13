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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أطفال مدرسة الراهبات ينظمون فعالية لوقف العنف بغزة في معبد إسنا.. صور

مدرسة الراهبات
مدرسة الراهبات
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نظم تلاميذ مدرسة الراهبات بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فعالية خاصة لدعم أطفال غزة بفلسطين، بعنوان "لا للعنف .. نعم للسلام" وذلك من خلال تقديم عرض داخل معبد إسنا ورفع لافتات دعما للقضية الفلسطينية، بقيادة 'صباح حلمي' مديرة المدرسة.

وأوضحت مديرة المدرسة، أن أطفال مدرسة الراهبات بإسنا بعمر الـ3 سنوات، وجهوا رسالة من أرض الحضارة مصر إلى العالمتدعو للسلام في فلسطين بين جدران المعابد رسالة إلى العالم لا للعنف لا لقتل الأطفال، وتم إهداء الأعلام للأجانب في رسالة لهم لدعم لقضية الفلسطينية، كما قاموا بتوزيع الورود على السياح داخل المعبد.

كما ارتدى بعض الأطفال زي الفرعون الصغير لإهداء رسالة إلى العالم من أرض الحضارة الفرعونية، تدعو إلى السلام وتطالب بضرورة وقف ضرب النار وقتل الأطفال بفلسطين، وتجولوا بين جدران المعابد لتوصيل هذه الرسالة لزوار المعبد، حاملين لافتات مكتوب عليها " لا للعنف .. لا لقتل الأطفال".

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مدرسة الراهبات بمدينة إسنا دعم أطفال غزة بفلسطين فلسطين وقف العنف في غزة الأقصر