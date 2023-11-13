دبابات الاحتلال تحيط مستشفى القدس بغزة من جميع الجهات

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى القدس من جميع الجهات.

وأضافت الجمعية أن هناك سماع لأصوات قصف متواصلة في ظل التحضيرات لإخلاء المستشفى بمن فيه من مرضى وجرحى ومرافقوهم والكوادر الطبية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

يذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، أمس الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل، مؤكدا أن المستشفى يعاني من شلل كامل في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، مبينا أن المسافة بين مدخل المستشفى والآليات العسكرية والدبابات لا تزيد على 20 مترًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ 37 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.