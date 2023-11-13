الأربعاء.. عرض الفيلم الكوري "Okja" بالثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "Okja" وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا" فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.

تقام الفعاليات تحت أشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام المركز، وذلك في تمام السادسة مساء بمقر المركز.