قصف إسرائيلي يستهدف بلدات طير حرفا وشيحين وأم التوت جنوب لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر لها، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف بلدات “طير حرفا وشيحين وأم التوت” جنوب لبنان.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي مكثف على منطقة ميس الجبل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن أمس إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيرة قادمة من لبنان في الشمال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ 37 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.