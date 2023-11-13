طائرات الاحتلال تقصف مسجدا في شرق غزة

أفادت قناة «القاهرة» الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مسجدا في شرق قطاع غزة.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أن آليات الاحتلال تحيط بمستشفى القدس وتطلق النار عشوائيا.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة عرابة، وأطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام والصوت صوب السكان ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحى فى القدم، والعشرات بالاختناق.

