وزير الدفاع الأمريكي: سلامة جنودنا أولوية وسندافع عن أنفسنا ومصالحنا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الإثنين، أن سلامة جنود أمريكا هي أولوية وسوف ندافع عن أنفسنا وجنودنا ومصالحنا، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث".

كما أوضح أوستن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه أولوية أهم من سلامة جنودنا لذلك أصدر أمرا بشن هجوم اليوم.

يذكر أن، الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت موقعين في سوريا أمس الأحد، ردا على هجمات طالت جنودا أمريكيين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وقال أوستن في بيان: "نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سوريا، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أمريكيين في العراق وسوريا".