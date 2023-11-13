اليوم.. سينما الهناجر تعرض فيلم "أما عن حالة الطقس"

تعرض قاعة السينما بالهناجر – بساحة الأوبرا المصرية، الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم لمهرجان الإسكندرية ٢٠٢٣ "أما عن حالة الطقس"، في السادسة مساء اليوم الإثنين، وذلك في إطار نشاط سينما دول البحر المتوسط.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قصة الشاب المهزوم حسين شوقي الذي لا يستطيع الخروج من الدائرة المغلقة لحياته ومتعلق بما حدث له في الماضي، حتى تظهر في حياته سعاد والتي تجعله يكتشف نفسه من جديد.

الفيلم من بطولة الفنانين: كاريمان حجازي، وأحمد حداد، وحنان يوسف، وحسن الجريتلي، وداليا رمزي، ونجلاء يونس، وريهام عبدالغفور، وثراء جبيل، آسر البدراوي، ودينا شرف، وخيري بشارة، ومجدي عبيد، وآخرون، موسيقى أحمد الموجي، غناء علي الألفي، ومن تأليف وأشعار وإخراج أحمد حداد.

كما يعقب عرض الفيلم ندوة نقدية يديرها الناقد سيد محمود.