ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة بولاق الدكرور، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بالتحريات في الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور  ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق شقة سكنية الأدلة الجنائية بولاق الدكرور