انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة بولاق الدكرور، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بالتحريات في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.