ذهبية وبرونزيتان للدقهلية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 سنة بالإسكندرية

استطاعت اللاعبة لجين نبيل من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أن تحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق المركب، في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 سنة.

كما حقق المركز الثالث فى البطولة نفسها اللاعب عبدالله مصطفى رجب، وميداليتان برونزيتان فى سباق السباعي المركب ودفع الجله، والتي أقيمت علي مضمار إستاد الإسكندرية الدولي خلال الحادي عشر والثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري.

يذكر أن استاد الإسكندرية الرياضي الدولي استضاف بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، بمشاركة 489 لاعبًا يمثلون 45 ناديًا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية، وشهدت المنافسات 12 لعبة منها "الوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، والحواجز، والجري.

جاء هذا النجاح لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودعم والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

فيما تتوجه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص الشكر والتقدير والتهاني للاعبه لجين نبيل واللاعب عبد الله مصطفى رجب، وللمدربين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الكابتن حسام ثروت مدرب المنتخب الوطني والمدرب بالمشروع القومي، والكابتن عادل ريحان، والكابتن حسن أبو المعاطى، الذين بذلوا مجهود كبير مع ابطال المشروع القومي بالدقهلية.

IMG-20231112-WA0054

IMG-20231112-WA0053

IMG-20231112-WA0051

IMG-20231112-WA0052