البطريرك الماروني يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية ويطالب بوقف الحرب بغزة

دعا البطريرك الماروني بلبنان بشاره بطرس الراعي مجلس النواب اللبناني إلى القيام بواجبه الدستوري الأساسي، وهو الالتزام في دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر.

وأكد الراعي، في عظته الأسبوعية اليوم الأحد، أن المرشحين للرئاسة متوفرون وكلهم أكفاء، مشددا على رفض رهن انتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع، وكذلك رفض البقاء دون رئيس وخصوصا مع ما وصفه بتفكك أوصال الدولة وتهاوي المؤسسات الدستورية والعامة وانتهاك الدستور وهجرة العقول.

وأعلن البطريرك الماروني تبني مضمون بيان قمة الرياض التي عقدت أمس السبت، معتبرا عن أمله في أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تنفيذ بنوده، ومؤكدا التضامن مع الفلسطينيين والإصرار على أن الحل الوحيد على المدى القريب والبعيد، هو قيام الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي بفرض وقف النار والحرب بشكل فوري ودائم، والمبادرة بمفاوضات الحل السياسي.

وأدان الراعي الحرب الإبادية الوحشية على قطاع غزة والتدمير المبرمج للمنازل والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم، والقضاء على قضيتهم بعد خمس وسبعين سنة.

وقال الراعي: "هذه الحرب إبادية وحشية خالية من أي روح إنسانية؛ فالحصار الذي يمنع وصول الماء والغذاء والدواء لمليون ونصف من المهجرين من دون سقف، يشكلان وصمة عار في جبين أمراء هذه الحرب".