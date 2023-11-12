سياحة مراكش: الظروف مهيأة لدفع الحركة البينية مع مصر

قال منتصر بلال، المدير التنفيذي لهيئة السياحة المراكشية بالمغرب، إن مراكش والتي تعد أبرز الوجهات السياحية في المغرب، كانت تحتل مرتبة متقدمة للغاية حتى عام 2019 قبل تفشي الجائحة الدولية، حيث استقبلت ٣ ملايين و٢٠٠ ألف سائح، وحققت 10 ملايين ليلة سياحية، وهو معدل تفوقت به على مدن إفريقية كثيرة.

وأضاف بلال، في تصريحات خاصة، إن مراكش تقدم لزائريها منتجات عديدة مثل السياحة الثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والجولف، كما أن مطار مراكش لديه خطوط اتصال مباشرة مع مطارات عديدة مثل بريطانيا التي يستقبل منها رحلة كل ساعتين، وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، وهناك 19 رحلة يومية من اسطنبول، بخلاف الرحلات الوافدة من باقي العواصم الأوروبية وكندا وامريكا.

وأشار إلى أن السياحة تعتبر رافدا اقتصاديا هاما للمغرب والتي تبحث في المستقبل عن زيادة وتنمية المنتجات المقدمة للزائرين، وكذا زيادة الإيرادات من الحركة الوافدة وليس فقط زيادة الأعداد، لافتا إلى أن مراكش تولي أهمية كبيرة للسياحة اكثر استدامة تراعي الاشتراطات البيئية، ما يساعد على تسويقها كوجهة خضراء تراثية وثقافية متميزة.

ونوه إلى ان آليات إصدار التأشيرة السياحية تعد عائقا أمام توافد المغاربة إلى مصر، في حين يرتبط الشعبين الشقيقين بعلاقات قوية ومتينة، ونجد عند زيارة مصر استقبال رائع بحفاوة بالغة، كما يحب المصريون زيارة المغرب وخاصة مراكش ويجدون افضل خدمة سياحة وضيافة وترحيب، ما يمكن استغلاله سياحيا في تسهيل الحصول على تأشيرات بين البلدين، مؤكدا أن جميع الظروف مهيأة لزيادة الحركة السياحية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

وتابع بأن المغرب لديها اتصال جيد مع مصر عبر 5 رحلات طيران أسبوعية، بخلاف الخطوط العربية التي تربط بين الدار البيضاء والاسكندرية، لافتا إلى أن مراكش تبعد عن جبال الأطلسي بحوالي 40 دقيقة ما يتيح للسائح إمكانية التزحلق على الجليد والقيام بتجربة جبلية فريدة، بخلاف المدينة نفسها التي تجمع بين التراث والحضارة والطبيعة الجبلية المميزة وتضم فنادق مناسبة لكافة الشرائح والأذواق.

وبين بلال، ان المغرب تستقبل ما يقرب من 12 مليون سائح في العام وتستهدف زيادتها سنويا، وصولا الى 25 مليون سائح بحلول 2030.