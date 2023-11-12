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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس طور سيناء: "البناء الثقافي" برنامج تربوي ومهاري للأئمة والواعظات

جانب من زيارة محطة
جانب من زيارة محطة مياه التحلية
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انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف جنوب سيناء اليوم الأحد، من مجلس مدينة طور سيناء، وذلك بحضور  مبروك الفمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء، و عادل مبروك نائب رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة بمديرية أوقاف جنوب سيناء لاستعراض مجهودات الدولة المصرية في كافة المجالات للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة طور سيناء.

وخلال اللقاء أعرب مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، لما يقدمه من ثقافة واسعة النطاق للأئمة والواعظات للوقوف على أهم ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وأعمال.
كما أكد الشيخ إبراهيم أحمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف جنوب سيناء أن  البناء الثقافي برنامج لتأهيل وبناء الأئمة والواعظات علميًّا وثقافيًّا لإعداد إمام عصري يواكب التطورات المتلاحقة في المجتمع.
كما تضمن البرنامج زيارة لمحطة تحلية مياه الشرب، والممشى الجديد بمدينة طور سيناء.

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مديرية الأوقاف - جنوب سيناء مجلس مدينة طور سيناء إطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء