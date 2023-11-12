ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيق في واقعة مصرع مُسنة داخل مسكنها بدار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة، حفظ التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة دار السلام، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحقيقات ومناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في عقدها الثامن، وتبين عدم وجود آثار ضرب أو طعن بسائر جسدها، وخلو المسكن من أية آثار بعثرة أو تحطيم.

واستدعت النيابة نجل المتوفاة للتحقيق معه في الواقعه، والذى أنكر تعرضه لوالدته بأى شكل، وتبين من التحريات أن نجلها من متعاطي المخدرات وبائعيها.

وتبين من الكشف الأولى والتحريات المبدئية، أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض الضغط والسكر، وتوفيت نتيجة مضاعفاتها، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من الإجراءات.

رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بدائرة قسم شرطة دار السلام، عن قيام شاب بقتل والدته البالغة من العمر 80 عاما، ليتبين عدم صحة الواقعة، كما تبين أن الشاب علم بوفاة والدته من الفيس بوك.

النيابة العامة العثور على جثة أجهزة الأمن بالقاهرة