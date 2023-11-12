محلل: مشاركة السيسي يقمة الرياض استمرار للدور المصري التاريخي لدعم القضية الفلسطينية

قال المحلل السياسي الدكتور سليمان بن سعد الحميد، إن القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض جاءت في توقيت مهم، خاصة وأنها تأتي عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف “الحميد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن القمة تستهدف وضع حد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، موضحًا أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة بالرياض تأتي استمرارا للدور المصري الريادي والتاريخي لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا.

وأوضح أن القمة سيكون لها دور في الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يعاني منه قطاع غزة، دون عرقلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر انخرطت على مستويات متعددة منذ بداية الأزمة نحو بذل تحركات مكثفة لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، علاوة على دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية عملت على تسخير كل طاقاتها لذلك لكن لا زال الأمر مرهونا بتوافر الإرادة والرغبة لدى أطراف الصراع، موضحًا أن ذلك الدور الذي عهدت عليه مصر قيادة وشعبا في كل حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لحماية المدنيين العزل.