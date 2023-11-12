نائب رئيس هيئة الاستثمار: لدينا 14 مركز خدمات بالمحافظات لتشجيع المشروعات الصغيرة

قال اللواء ياسر عباس، النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانتهاء من إشغال المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة التابعة لها، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع عباس: "لدينا في الهيئة العامة 14 مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات، يتضمن شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك توجيهات أيضا بشأن الترخيص الإلكترونى، إضافة إلى تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم وذلك فى خطوة الغرض منها التشجيع للإقبال على المشروعات الصغيرة".

من جانبها، شددت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة، وأن يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية.