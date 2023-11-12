مصدر بالزمالك يوضح آخر تطورات ملف التعاقد مع مدير فني جديد

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي رحل مؤخرا لسوء نتائج الفريق.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الأحد، إن إدارة الزمالك تدرس حاليا العديد من السير الذاتية القوية لمدربين أجانب من أجل اختيار الأفضل منهم والأنسب لتولى تدريب الفريق الأبيض.

وتابع المصدر: قرار التعاقد مع المدرب الجديد سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن يتم الاتفاق مع المدرب على القيمة المالية ومدة التعاقد.

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي، على أن يستمر معتمد مع الجهاز الفني الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.