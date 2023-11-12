رئيس جامعة بنها: نتبنى نموذج الجامعة المنتجة لخدمة المجتمع المحيط

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية موسعة داخل كلية الزراعة بمشتهر يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية.

واستهل "الجيزاوي" جولته بتفقد أعمال الصيانة التى تجرى داخل قسم وقاية النبات بالكلية، واطلع على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للقسم طبقا للمواصفات المعتمدة.

كما تفقد رئيس الجامعة الكافتيريات الموجودة بالكلية، مشددا على أهمية على توافر شهادات صحية لكل العاملين، والاهتمام أيضا بالاعتناء بالنظافة في الملابس والأدوات المستخدمة مع ارتداء قفازات، حفاظا على الحالة الصحية للطلاب والعاملين.

وشملت الجولة تفقد الجيزاوي مجمع المعامل البحثية، مؤكدا على المتابعة الدورية والصيانة للمعامل واستثمارها والاستفادة منها لخدمة العملية التعليمية والبحثية.

كما تفقد رئيس الجامعة مشروع الصوب الزراعية التي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي في غير موعده، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، كما شهد حصاد أسماك البلطي من المزارع المغلقة، مشيرا إلى أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

كما تابع رئيس الجامعة زيارة فريق مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لمتابعة اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.

كما تفقد " الجيزاوي" المدينة الجامعية بمشتهر، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات، وذلك بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة الجامعية بمشتهر، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

والتقى بعدد من الطالبات داخل المدينة وأجرى حوار معهن عن طبيعة الإقامة بها واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهن.

وتفقد رئيس الجامعة مراحل إعداد تجهيز الوجبات بالمطبخ للتأكد من مستوى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات، وكذلك تفقد مخازن الأغذية، مشددا على توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطالبات، بالإضافة إلي توفير المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالات طارئة.