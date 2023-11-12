الحلفاوي يوجه رسالة للإعلامي البريطاني بيرس مورجان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي رسالة إلى الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، المعروف بمواقفه المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلق الحلفاوي باللغة الإنجليزية على منشور نشره الإعلامي البريطاني ، مصحوبا بصورة ضحايا القصف الإسرائيلي، من الأطفال حديثي الولادة، في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وكتب عبر صفحته في تطبيق "إكس": "التعليقات كافية مستر بيرس مورجان، أتمنى أن تستطيع قراءتها".

كان “مورجان” قد نشر صورة الأطفال حديثي الولادة ، من ضحايا القصف الإسرائيلي ، وكتب: "هذا مفجع للغاية. انفصل العشرات من الأطفال حديثي الولادة عن حضانتهم، في مستشفى الشفاء بغزة بسبب نفاد الطاقة والأكسجين".

وتابع: "ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لإيصالهم إلى بر الأمان والحصول على العلاج الطبي في أسرع وقت ممكن".