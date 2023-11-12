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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلفاوي يوجه رسالة للإعلامي البريطاني بيرس مورجان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي رسالة إلى الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، المعروف بمواقفه المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلق الحلفاوي باللغة الإنجليزية على منشور نشره الإعلامي البريطاني ، مصحوبا بصورة ضحايا القصف الإسرائيلي، من الأطفال حديثي الولادة، في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وكتب عبر صفحته في تطبيق "إكس": "التعليقات كافية مستر بيرس مورجان، أتمنى أن تستطيع قراءتها".

كان “مورجان” قد نشر صورة الأطفال حديثي الولادة ، من ضحايا القصف الإسرائيلي ، وكتب: "هذا مفجع للغاية. انفصل العشرات من الأطفال حديثي الولادة عن حضانتهم، في مستشفى الشفاء بغزة بسبب نفاد الطاقة والأكسجين".

وتابع: "ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لإيصالهم إلى بر الأمان والحصول على العلاج الطبي في أسرع وقت ممكن".

نبيل الحلفاوي بيرس مورجان قطاع غزة