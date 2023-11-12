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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانى: جيش الاحتلال ليس فى حالة دفاع بعد قتله أكثر من 10 آلاف فلسطينى

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام خضراوى
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أكد النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لا يمت بأى صله عما تزعمه هذه القوة المحتلة من أنها فى حالة دفاع عن النفس
وتساءل " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : هل استهداف وتدمير 135 مؤسسة صحية في قطاع غزة ووجود 21 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف ؟ وهل تدمير المدارس والبنية الاساسية فى قطاع غزة ؟ وهل قتل أكثر من عشرة الاف من الابرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال يسمى بحالة دفاع عن النفس ؟ معرباً عن أسفه الشديد لصمت وتخاذل المجتمع الدولى ووقوفه متفرجاً امام هذه الجرائم البشعة
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة سرعة التدخل للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين محذراً من انحياز واشنطن الأعمى لسلطات الاحتلال الاسرائيلى وازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع القضية الفلسطينية والذى جعل جيش الاحتلال يتمادى فى حرب الابادة والمجازر البشرية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل

النائب عبد السلام خضراوي الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيين