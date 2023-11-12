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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - أولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 13.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.613 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 23,910.66 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 1.51% ليغلق عند 28,897.81 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.66%، ليغلق عند مستوى 10,177.38 نقطة. 

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 4,732.43 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.74%، ليغلق عند مستوى 6,960.46 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 4,118.53 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 36.9 مليون جنيه، 33.8 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 70.9 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من خلال 120.9 ألف صفقة منفذة.

ختام التعاملات البورصة