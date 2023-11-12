الزمالك يطمئن على زيزو قبل مواجهة أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية

شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية ليتأكد جاهزيته للقاء أبوسليم الليبي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية في نسخة 2019 مع المدرب كريستيان جروس وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي .