ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو وصور| أجواء باريسية في القاهرة.. المدينة غارقة في الضباب

أجواء باريسية في
أجواء باريسية في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأحد، أجواءً غير اعتيادية وساحرة، حيث اجتاح الضباب الكثيف المناطق المختلفة من المدينة، مما أضفى عليها طابعًا باريسيًا فريدًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سابقًا سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا. وبالفعل، سادت الأجواء الغائمة والضبابية مدينة القاهرة، حيث لفّ الضباب الشوارع والأبنية بقبعة بيضاء، مما أعطى للمدينة مظهرًا فريدًا وساحرًا يشبه الأجواء الباريسية.

 

 

 

 

 

المواطنون في القاهرة استمتعوا بمشاهدة هذا المنظر الفريد، حيث شاركوا صورًا رائعة للمدينة المغمورة بالضباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أكد البعض أن هذا المشهد يعكس جمال القاهرة بطريقة مختلفة وساحرة.

ومع تأثير هذا الجو الرائع على حركة المرور والأنشطة اليومية، إلا أن هذه الأجواء الباريسية في القاهرة أضفت للمدينة جوًا رومانسيًا وجماليًا، جعل الناس يتجولون في الشوارع ويستمتعون بتجربة فريدة في قلب العاصمة المصرية.

الضباب الكثيف هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة