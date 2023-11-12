فيديو وصور| أجواء باريسية في القاهرة.. المدينة غارقة في الضباب

شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأحد، أجواءً غير اعتيادية وساحرة، حيث اجتاح الضباب الكثيف المناطق المختلفة من المدينة، مما أضفى عليها طابعًا باريسيًا فريدًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سابقًا سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا. وبالفعل، سادت الأجواء الغائمة والضبابية مدينة القاهرة، حيث لفّ الضباب الشوارع والأبنية بقبعة بيضاء، مما أعطى للمدينة مظهرًا فريدًا وساحرًا يشبه الأجواء الباريسية.

المواطنون في القاهرة استمتعوا بمشاهدة هذا المنظر الفريد، حيث شاركوا صورًا رائعة للمدينة المغمورة بالضباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أكد البعض أن هذا المشهد يعكس جمال القاهرة بطريقة مختلفة وساحرة.

ومع تأثير هذا الجو الرائع على حركة المرور والأنشطة اليومية، إلا أن هذه الأجواء الباريسية في القاهرة أضفت للمدينة جوًا رومانسيًا وجماليًا، جعل الناس يتجولون في الشوارع ويستمتعون بتجربة فريدة في قلب العاصمة المصرية.