اقتراح برغبة لتوفير مسكن ليتيمات مؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها ستتقدم باقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي.

واقترحت متى في بيان صحفي لها أن تكون كافة العقود المتعلقة بهذا المسكن في أيدى وزارة التضامن الاجتماعي و مديرية الأمن التابعة له هذا المسكن ، بحيث لا تقوم أيا من اليتيمات ببيع هذا المسكن سواء برغبتها أو برغبة زوجها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنها قررت التقدم بمقترح بشأن ذلك فى ظل تشريد وتعنيف عدد كبير من اليتيمات التابعات لمؤسسات الرعاية وأبنائهم الصغار بعد طلاقهم ، حيث أن هناك لوائح فى مؤسسات الإيواء تمنعهم من العودة إليها مرة أخرى بأبنائهم بعد طلاقهم.

وأكدت أن هناك مركز إيواء للمرأة المعنفة ولكن هذا المركز له وقت محدد ، وليس به مكان دائم لهم ولأولادهم إذا وجدوا ، وبالتالى فإنه سيكون مكان غير ملائم لليتيمات بمؤسسات الرعاية ممن يتعرض للطلاق.

وأوضحت أن توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي سيكون حصن لهم إذا احتاج الأمر ذلك ، ويتم كتابته بإسمهم دون التصرف فيه.