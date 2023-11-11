"بنسرقها بأسلوب كسر الجادون".. اعترافات عصابة مركبات التوك توك ببدر

السبت 11/نوفمبر/2023 - 11:45 م

اعترافات تفصيلية كشفتها تحقيقات نيابة الشروق وبدر، مع شخصين متهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بمدينة بدر.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب "كسر الجادون"، كما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وإخفاء التكاتك وتغيبر ملامحها تمهيدًا لبيعها لعملائهم من سئ النية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.