بـ 8 فنانين و185 عازفا .. موسم الرياض يحتفي بـ“روائع بليغ حمدي”

احتفى موسم الرياض بروائع الملحن المتفرد الراحل بليغ حمدي، وافتتح الحفل بفيديو وثائقي يحكي مسيرته في ليلة جمعت 7 من فناني الوطن العربي برفقة 185 عازف، في أولى حفلات مسرح أبو بكر سالم ‏بموسم الرياض 2023.

تلى الفيديو مقطوعة أغنية "التوبة"، واعتلت الفنانة أصالة المسرح وقدمت أغنية "زي العسل" للفنانة الراحلة صباح، وأغنية "الحب كله" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقدم الفنان صابر الرباعي رائعة عبدالحليم حافظ "موعود" وشهد في ختامها تحية كبيرة من الجمهور، وبعدها قدمت الفنانة نانسي عجرم أغنية "العيون السود" للراحلة وردة، وأغنية "أنا بعشقك" للفنانة ميادة الحناوي.

وكانت مفاجأة الحفل الفنانة مي فاروق التي قدمت إحدى روائع كوكب الشرق والملحن بليغ حمدي "ألف ليلة وليلة"، وصعدت بعدها الفنانة أنغام برفقة الموسيقار رمزي يسى، وقدمت "لو قابلتك من زمان" للفنانة وردة، تبعتها أغنية "كان يا مكان".

وبعد استراحة قصيرة قدمت فرقة "روح الشرق" ميدلي غنائية من ألحان وروائع بليغ حمدي مكون من الأغاني هوا ياهوا، على رمش عيونها، بهية، الربابة ، جاء بعدها اتصال من معالي المستشار تركي ال الشيخ الذي قال " نكرم اليوم رمز من رموز الأغنية والموسيقى العربية" وأشاد بالفرقة الموسيقية والفنانين، وختم حديثه بتحية خاصة للشعب المصري.

جاء بعد ذلك تكريم لعائلة الراحل بليغ حمدي بدرع تذكاري من موسم الرياض.

وسط تفاعل كبير من الجمهور أكمل الحفل فقراته بمجموعة أغاني لحنها الراحل بليغ حمدي، وقدم أغنية سواح الفنان السعودي الشاب وليد محمد، واستقبل بعده الفنان ماجد المهندس الذي ختم الحفل بمجموعة من روائع بليغ حمدي "بعيد عنك، سيرة الحب، على حسب وداد".