وكيل صحة المنوفية تناقش سلبيات المرور والإجراءات التصحيحية لمستشفيات أشمون وشبين الكوم

عقدت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، إجتماع مع مديرين المستشفيات بكل من ( أشمون العام - حميات اشمون - رمد أشمون - حميات شبين الكوم - صدر شبين الكوم - شبين الكوم للجراحات المتخصصة - رمد شبين الكوم ) لمناقشة نتائج وملاحظات مرور لجنة المتابعة ووتقييم الأداء برئاستها وحضور الإدارات الفنية بالمديرية.

حيث تم مناقشة ما تم رصده من ملاحظات أثناء المرور على المستشفيات ومناقشة ما تم تنفيذه من تلك الملاحظات ومتابعة الخطط التصحيحية ، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة .

كذلك تم حضور مديري الإدارات الصحية بشبين الكوم وأشمون لمناقشة ماتم إنجازه فى المبادرات الرئاسية وملاحظات المرور على الوحدات.

وشددت "خضر" علي أهمية المرور وأن الهدف منه هو تلافي أي سلبيات أو معوقات أثناء العمل والتكامل بين فريق الإشراف بالمديرية وفرق العمل بالمستشفيات، ووجهت الشكر للحاضرين لما سجله فريق الإشراف من التعاون لتصحيح أي ملاحظات.

تم ذلك بحضور كل من الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجى والطوارئ ، ومديرين إدارات (المستشفيات - الأسنان - الرعاية الأساسية - المكتب الفني - الجودة -العلاج الحر - الصيدلة - الترصد - الأمراض المعدية - الصيانة - - الرقابة الداخلية - السلامة والصحة المهنية - الأغذية - مكافحة العدوى - التمريض - مركز المعلومات - التفتيش المالي والإداري) بالمديرية .