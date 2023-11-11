حملة السيسي تستقبل وفدًا من الكيانات الشبابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الكيانات الشبابية.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ورحب فوزي بزيارة الوفد لمقر الحملة، وأشاد بدور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بالشباب وبتمكينهم، كما أنها أيضاً قامت بالعديد من الإنجازات رغم التحديات التي تواجه البلاد.

من جانبه، قال وفد الكيانات الشبابية أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي قدم مشاريع غير مسبوقة للشباب، فضلاً عن الحرص على تمكينهم في المناصب القيادية، لذا هم حريصون على تعزيز الوعى لدى الشباب بإنجازات القيادة السياسية وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهم بالفعل قاموا بعقد مؤتمرات توعوية سياسية وتثقيفية للشباب وصلت إلى القرى والنجوع في كافة المحافظات، فضلاً عن توعية شباب الجامعات بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.