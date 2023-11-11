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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي: البيان الختامي لقمة الرياض يؤكد العمل على كسر حصار غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن البيان الختامي لقمة الرياض يؤكد العمل على كسر الحصار على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

ودعت القمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة، وفق البيان الختامي.

وأدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، كما رفض توصيف "هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".

كما دعا البيان كافة الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الرياض غزة الاحتلال الإسرائيلي